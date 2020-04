Se majorează PENSIILE cu 40% din septembrie? Anunțul lui Florin Cîțu

”Ne vom uita în primul rând dacă există cheltuieli neesențiale la care putem să renunțăm. Dar ne uitam și la capitole importante din buget unde putem să amânam o parte din cheltuieli pentru anul viitor.

Restructurare în aparatul bugetar? Nu exista asa ceva in lucru la Finante. In acest moment la cheltuielile de personal nu ne uitam.

Cu siguranta nu vom introduce taxe. Trebuie sa ne imprumutam. Lucram la un pachet de relansare economica pentru a doua parte a anului. Acum il punem la punct si in functie de cum reactioneaza economia. O injectie de investii in economie, dar sa vedem unde sa facem asta.

Se taie sporuri? Aici deja functioneaza, la telemunca deja nu beneficiaza de sporul de antena. La Finante si ANAF am implementat deja.

Sigur nu vor fi taieri de venituri si salarii? In acest moment nu ne uitam la asa ceva. Dar ne uitam intr-adevar la intreg anul 2020 si unele cheltuieli cu impact major unde putem face economii sau amana pentru anul viitor.

Cresterea pensiilor cu 40%, realist se mai poate aplica? Cand am inceput anul am alocat banii in buget si am spus mereu ca depinde de executia bugetara. In acest moment executia bugetara daca arata foarte bine dupa doua luni, in martie vedem deja efectele crizei si avem la rectificare o crestere semnificativa a cheltuielilor. Va trebui sa laum cateva decizii importante. Nu pot sa va spun care sunt acelea, analizele sunt in curs. Trebuie discutat cu premierul.

Garantia pe care vi-i dau este ca ce este acum in plata va fi platit la timp. Va garantez ca somajul tehnic va fi platit la timp. Asta va pot garanta in acest moment”, a explicat Florin Cîțu.