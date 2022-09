Jurnalistul Mircea Marian a acuzat medicii de la Spitalul Militar, din Capitală, că au fost indisponibili în momentul în care acesta a încercat să ia legătura cu ei pentru a-i comunica în ce stare se afla soția sa, adusă de urgență la unitatea medicală după un accident.

"Am vorbit puțin cu ea de dimineață, era în stand by, fără apă și nemâncată - probabil o pregăteau de operație. Spre deosebire de unii colegi, am refuzat să pun mâna pe telefon și să încep să sun...

De la ora 12.02 am pierdut legătura cu soția mea, este 19.31. La spital, nimeni răspunde. (...)

Domle, cum e posibil să ai un pacient dispărut de circa opt ore în spital (...). Eu pot specula că e la reanimare, după operație, dar nu e rolul meu să speculez", a scris jurnalistul, pe Facebook.

Ulterior, Mircea Marian a revenit cu o completare: "UPDATE: patru minute după această postare, Anca a primit telefonul și m-a sunat 30 de secunde, fusese operată, era la reanimare. Abia putea vorbi, dar măcar știu unde este...Însă nu regret nimic din ce am scris."

În realitate, în tot acest timp, medicii de la Spitalul Militar Central făceau eforturi pentru a salva pacienta care era chiar soția lui Mircea Marian.