Potrivit unui sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, este 38% dintre părinți vorbesc despre o creștere a cheltuielilor cu 30%, în timp ce aproximativ 28% apreciază că această sumă a crescut cu 10%.

Potrivit sondajului, principalele tipuri de cheltuieli sunt cele cu îmbrăcămintea și încălțămintea. Cei mai mulți respondenți alocă între 300 și 500 lei pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, adică 36,36% din bugetul alocat. Pe locul secund dar aproape similar, rechizitele acoperă un procentaj de 36,25% din bugetul alocat, urmat de manuale și caiete speciale (22,14%).

„Doar 19,16% dintre părinții respondenți susțin că au reușit să pună bani deoparte pentru începutul anului școlar în timp ce 49,34% vor acoperi cheltuielile din salariul lunii curente. Circa 17% susțin că nu dispun de fonduri și că nu știu cum se vor descurca în timp ce o proporție mai redusă susține că se vor împrumuta de la prieteni sau vor folosi cardul de credit/overdraft”, se transmite în sondajul CEC Bank.

Sondajul arată că la întrebarea despre bugetul alocat pentru începerea noului an școlar, 35,17% dintre părinți susțin că bugetul este de 300 – 500 de lei, 29,4% cheltuie 500 – 1.000 de lei, 20% alocă între 100 și 300 de lei și doar 13% alocă peste 1.000 de lei.

„Mall-urile și supermarketurile rămân în continuare destinația preferată pentru cumpărăturile de început de an școlar – fiind menționate de 43,07% dintre părinți, urmate de magazinele specializate (24,48%) și librării (21%). Doar 12% dintre respondenți preferă varianta achiziționării online pentru cumpărăturile de școală.

Peste jumătate dintre părinți (52%) le cumpără în fiecare an un ghiozdan nou copiilor în timp ce 42% dintre părinți le cumpără abia la câțiva ani, atunci când cel vechi se strică. Foarte puțini dintre aceștia consideră ghiozdanul un accesoriu de modă și cumpără de mai multe ori pe an în timp ce, pe de altă parte, tot un procentaj redus dintre părinți folosesc ghiozdanele de la frații mai mari. Totodată, 1 din 3 părinți spune că va apela la meditații pentru copilul său, iar materiile la care copii fac meditații sunt matematica – peste 42% dintre respondenți, limba română – aproape 25%, limbi străine – aproape 24%. Bugetul lunar alocat pentru meditații este de 300 – 500 lei – pentru mai mult de jumătate dintre respondenți, sub 300 de lei – pentru circa 33% și peste 500 de lei pentru aproape 16%”, potrivit sondajului.

Sondajul CEC Bank mai arată că trei din patru părinți susțin că le-au cumpărat deja copiilor tehnologii moderne, iar dintre aceștia, 37% le-au cumpărat smartphone, 31% – tabletă, 24% – laptop și aproape 8% dintre respondenți le-au achiziționat copiilor computer cu desktop.