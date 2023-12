Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă prin care se creează cadrul legislativ ce va permite Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) să retragă autorizaţia de funcţionare pentru staţiile de încărcare GPL, dacă va constata deficienţe faţă de prevederile care au stat la baza eliberării autorizaţiei, a declarat ministrul Economiei, Radu Oprea.



Pentru conformitate, purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că este vorba de o ordonanţă de urgenţă care vine să completeze legislaţia privind funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor sub presiune, în cadrul căreia sunt introduse măsuri mai stricte în urma exploziei din acest an de la o staţie GPL din Crevedia.

"Prin această ordonanţă venim şi modificăm un cadru legislativ mai larg, astfel încât ISCIR să poată emite o autorizaţie provizorie de funcţionare, având şi competenţele ca autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile de tip GPL, Skid GPL să poată să fie retrasă atunci când ISCIR constată că anumite prevederi care au stat la baza eliberării autorizaţiei, cum sunt cele din memoriul tehnic, au fost încălcate sau oricare altă instituţie care vine şi controlează, cum ar fi IGSU sau autoritatea locală, constată că au fost încălcate prevederile din documentaţiile pe care ei le-au emis. Dacă aceste prevederi sunt de natură de a aduce prejudiciu grav cetăţenilor, informează imediat, în termen de maxim 48 de ore, ISCIR care vine în control, retrage această autorizaţie. Deci astăzi avem o procedură ca în cazul în care se constată deficienţe la aceste instalaţii de tip Skid, să poată fi oprită activitatea şi să nu mai avem acel caz în care IGSU a încunoştiinţat foarte multe instituţii din statul român, dar ele nu au putut acţiona. Astăzi reglementăm acest lucru", a declarat Radu Oprea, vineri, la Palatul Victoria.



El a precizat că, prin aceeaşi ordonanţă, ISCIR va putea folosi bazele de date ale ANAF, rezultate din înregistrările camerelor de luat vederi instalate la staţiile GPL.



"De asemenea, am văzut că existau camere de luat vederi din dispoziţia ANAF la fiecare dintre aceste instalaţii, mărim zona de competenţă şi către ISCIR pentru a putea folosi bazele de date şi a vedea ce se întâmplă la aceste instalaţii, astfel încât, dacă este cazul, să putem merge cu partea de constatare, de control, de aplicare de sancţiuni care pot duce până la închiderea instalaţiilor, până la retragerea autorizaţiei de funcţionare", a explicat Oprea.



Ministrul a prezentat succint şi rezultatele controalelor efectuate de ISCIR la staţiile GPL din ţară.



El a precizat că, în urma acţiunilor ISCIR, au fost efectuate 2.258 de controale la instalaţiile GPL, iar la 29,5% dintre acestea a fost oprită activitatea şi s-au propus sancţiuni de 1.171.000 lei.



"Restul detaliilor trebuie să le dea Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru că aceste controale au fost dispuse prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor din dispoziţia premierului. Am pornit de la aceste controale pentru a vedea ce nu a funcţionat, ce nu funcţionează şi cum putem reglementa. Am constatat că foarte multe instituţii veneau în control fără a exista o modalitate unitară de a opri o activitate care este constatată ca fiind neconformă", a declarat Radu Oprea.