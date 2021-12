Incidentul a avut loc în timp ce mai mulți copii asistau la un spectacol de pantomimă. Micuții s-au speriat teribil când anti-vacciniștii i-au atacat și au început să țipe la ei.

Incidentul nu a fost unul izolat. În urmă cu câteva zile, zeci de militanți anti-vaccin din Marea Britanie au invadat un centru de testare pentru COVID-19, pe care l-au confundat cu un centru de vaccinare.

Membrii personalului s-au baricadat în birouri, în timp ce manifestanții furioși strigau lozinci antivaccinare.

Astfel de proteste au fost condamnate sever de oamenii politici din toate partidele. Poliția a promis că toți cei care au încălcat legea vor fi aduși în fața justiției.

They intimidate the staff and the people leaving in their cars while destroying signs and throwing cones around all while Jeff Wyatt barks through his megaphone. pic.twitter.com/jCWOCmLrGq