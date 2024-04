Înainte de a-și aprinde focul, bărbatul în vârstă de 37 de ani a distribuit pliante care conțineau teorii ale conspirației. Poliția încă investighează dacă există o legătură directă între protestul său extrem și procesul lui Trump.

Jeffrey B. Maddrey, șeful Departamentului de Poliție din New York, a detaliat cum bărbatul a intrat în parc, a deschis rucsacul său, a împrăștiat flyerele, apoi și-a turnat pe haine un lichid inflamabil și și-a dat foc. Martorii și pompierii au încercat să stingă flăcările, acoperindu-l cu haine și folosind extinctoare.

Max Azzarello a fost transportat la Unitatea de Arși Cornell, unde a decedat din cauza rănilor suferite.

VIDEO: New York Police Identify Man Who Sets Self Ablaze Outside Trump Trial Venue



The New York Police Department has identified the man who set himself ablaze as 37-year-old Max Azzarello from Florida.



The White male who is in critical condition at a hospital set himself on… pic.twitter.com/u9uujFHnSF