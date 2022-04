Un bărbat în vârstă de 77 de ani a supraviețuit miraculos în satul Mihailovka din regiunea Donețk. Bombardamentele intense ale rușilor au distrus foarte multe case.

Bărbatul rămas singur își plângea cățelul, care fusese acoperit de dărâmături.

Salvatorii însă au reușit să scoată cățelușul din dărâmături.

The invaders came with their "peace" to the village of #Mikhailovka in #Donetsk region. As a result of the shelling many houses were destroyed.



A 77-year-old man miraculously survived but his puppy was covered in debris. Rescuers were able to pull the puppy out from the rubble. pic.twitter.com/AnXR2Q3bC3