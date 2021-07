Potrivit forțelor de ordine spaniole, șoferul mașinii a fost arestat, fiind testat în prezent pentru consum de alcool și droguri.

Mass-media localeă susține că șoferul ar fi un localnic în vârstă de 30 de ani care se afla în mașină cu părinții săi, în timp ce unele rapoarte sugerează că bărbatul ar suferi de probleme de sănătate mintală.

Imaginilee postate online iemdiat după producerea acestui incident sunt de-a dreptul șocante, și asta deoarece înfățișează

mai multe persoane întinse pe trotuar, în mijlocul scaunelor și meselor zdrobite, în timp ce paramedicii și trecătorii îi ajutau.

