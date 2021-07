"Cred în continuare că lupta finală nu se va da între cei doi (Orban și Cîțu - n.r.). Mi se pare că un partid vechi cum este PNL, să nu înțelegă că cu oricare dintre cei doi, partidul se va duce în gard... Eu am văzut cifre și nu stau bine (libelaii - n.r.). Nici ei, nici USR-ul. Alte două partide stau bine. Nici în sondajul lor intern nu stau bine. Eu am mâncat pâinea asta la PSD (…). Asta nu înseamnă că nu își pot reveni. Va fi greu, sunt la guvernare.

Apariția unui al treilea candidat e vitală. Asta și face dl Tișe, el deschide o ușa. După acest congres vom vedea un război între PNL și USR. Deja se atacă unii pe alții. Oricine va veni la conducere, va trebui să rezolve problemele.

Eu mă aștept și sper să apară un al treilea (candidat la conducerea PNL - n.r.). PNL a avut oamenii. Unii au dispărut în mod misterios, cum a fost Crin Antonescu. Am văzut că i s-a propus să candideze și a spus că nu este interesat. Depinde câți Tișe sunt în partid", a declarat Mitrea.

Referitor la o posibilă candidatură a lui Dan Motrean, șeful PNL Giurgiu, la conducerea partidului, analistul politic a răspuns: "E un politician cu experiență, foarte așezat. Nu știu ce relație are el în partid, dacă are șanse sau nu, dar este una dintre figurile care are șansă dacă va candida. Din informațiile mele a refuzat.

Cred că politicienii foarte serioși nu ies în stradă să spună cu cine merg. Sigur că dacă se întâmplă asta, se artă că este democrație în partid …

Motreanu e serios și așezat ca politician. În 12 ani în care am fost colegi în Parlament nu îmi aduc aminte să fi recurs la artifiicii. E o figură decentă, așezată. Mi-ar plăcea că PNL să își găsească un echilibru.

Ar fi interesant să apară un candidat ca Dan Motreanu, Crin Antonescu... Vom știi asta cu 2 săptămâni înainte. Politicienii serioși fac asta cu puțin timp înainte (își anunță candidatur a- n.r.), așa cum nici cei prezidențiali nu se anunță cu un an înainte. Politică e pentru oamenii serioși, ei nu simt nevoia să facă circ un an de zile".