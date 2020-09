Scandalul voturilor pentru Primăria Sectorului 1. Avocatul lui Dan Tudorache: A început renumărarea voturilor din 9 secții

Avocatul lui Tudorache a mai afirmat că acuzațiile lansate de USR n-au nicio bază și că s-ar fi urmărit tocmai intimidarea edilului social-democrat, din momentul în care a anunțat că are mai multe voturi decât contracandidata sa, Clotilde Armand.

"USR a susținut că procesele verbale ar fi fost furate sau inclocuite, ceea ce este o prostie, pentru că fiecare partid are un proces verbal, cu cod de bare, deci poate verifica. (...) Dincolo de toate aberațiile apărute, nu a fost nimeni arestat, nu a fost nimeni reținut, nu a fost nimeni inculpat, mai mult, ne-au fost restituite copiile acelor procese verbale, chiar dacă tâziu, după termenul la care puteam depune contestație. Din fericire, noi am avut copii și am putut depune contestație înainte de termenul limită prevăzut de lege," a afirmat Mihai Drăgan.

Conform datelor parţiale centralizate de BEC, la Sectorul 1, după numărarea a 94,93% dintre voturi, Clotilde Armand, candidat susţinut de PNL şi USR PLUS, are 41,06%, iar Dan Tudorache - 39,72%.