Scandalul tabletelor pentru elevi continuă: Anisie nu ia în calcul demisia și cere "capul" șefului ONAC

Întrebată dacă nu a luat în calcul să demisioneze în condițiile în care tabletele promise elevilor nu vor ajunge la începutul anului şcolar, Anisie a respins o astfel de variantă, subliniind că nu ea s-a ocupat de această achiziție, ci ONAC, ministerul doar punând la dispoziţie banii necesari.

"În semn de responsabilitate faţă de copii, elevi şi de colegii mei profesori trebuie să continui acest mandat alături de ei, având în vedere că începe un nou an şcolar altfel", a susținut Anisie, precizând că a aflat din presă despre întârzierea acestei achiziții.

"Dar am realizat eu această achiziţie ca să pot să spun lucrul acesta? Având în vedere faptul că la Ministerul Educaţiei în toată această perioadă am făcut eforturi susţinute ca unităţile de învăţământ să aibă toate cele necesare pentru începutul de an şcolar, vorbim aici de proces de învăţământ, Ministerul Educaţiei se ocupă de procesul de învăţământ, atâta timp cât ne-am preocupat, avem astăzi rezultate, nu văd de ce mi-aţi pune o astfel de întrebare. (...) Responsabilitatea ministerului a fost să acorde banii necesari achiziţiei”, a afirmat Anisie.

Anterior acestei declarații, ministrul Educației, anunța, într-o postare pe contul său de Facebook, că i-a solicitat premierului Ludovic Orban demiterea președintelui ONAC, Cornelia Nagy, întrucât licitația pentru achiziționarea celor 250.000 de tablete promise nu va fi finalizată la timp. „Vreau reluarea, în regim de maximă urgență, a procedurilor de licitație”, a transmis Anisie.