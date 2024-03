"Diana ar face orice sa continue circul din care eu vreau sa ma extrag. Face orice sa prelungeasca procesul de divort, declara ca ia hainele de pe mine, nu inteleg de ce si nu are cum".

Sunt declarațiile făcute în exclusivitate la Realitatea PLUS de Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei. Bărbatul a depus actele de divorț, iar imediat după aceea a fost surprins de paparazzi alături de o femeie blondă, pe care o plimba cu mașina prin București, apoi a condus-o acasă. Femeia misterioasă ar fi Elena Valentina Cioancă (foto), o activistă în vârstă de 38 de ani și președinte al unei formațiuni politice numite Uniunea Familiei Românești.

Silvestru Șoșoacă a răspuns tranșant și acuzațiilor făcute de senatoare, conform cărora acesta și-ar fi bătut mama.

În mijlocul scandalului dintre soții Șoșoacă, Lidia Fecioru a făcut declarații incredibile. Astrologa a dezvăluit că a fost în masonerie, alături de mama senatoarei Diana Șoșoacă (foto jos).

"Sunt un simplu membru al Masoneriei. Am fost in aceeasi loja cu mama Dianei Sosoaca. Ea e plecata in Franta definitiv, eu sunt in <<adormire>>,asa se numeste. Masoneria este o organizatie discreta", a declarat Lidia Fecioru, la un post TV.

Medicul Alice Florescu-Bleotu, mama senatoarei Diana Șoșoacă, era membră a Marii Loje Naționale 1880 în anul 2012.