Angajații de la Complexul Energetic Oltenia fac acuzații extrem de grave la adresa Casei de Pensii. Sindicaliștii spun că deciziile caselor de pensii sunt luate numai la comandă politică. Aceștia au anunțat că mai multe dosare de pensionare le-au fost respinse și nu le-au fost recunoscute condițiile speciale de muncă. Actualii și foștii angajați de la CEO au depus mai multe cereri pentru dosare de pensionare și recalculare a pensiilor.

Sindicaliștii invocă Legea 197/2021, ce prevede reducerea vârstei de pensionare cu până la 13 ani. Ei au fost și în fața Ministerului Muncii, unde au protestat în legătură cu aceste nereguli de la casele de pensii , în special de la Casa de Pensii Gorj. Minerii au protestat aproximativ o sătptămână în fața Ministerului Muncii.

Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la șeful Casei de Pensii, însă nu a primit un răspuns până la transmiterea acestei știri.

Liderul sindical la CEO Vasile Tivig acuză casele de pensii că fură din anii pe care angajații i-au muncit în condiții speciale. Acesta a vorbit despre cazuri în care unui angajat la CEO i-ar fi fost eliminați 3 ani lucrați în condiții deosebite sau un altul a fost rechemat la muncă după două săptămâni... de pensie.

„La Gorj, spre exemplu, un coleg care a fost scos la pensie nu chiar in conditii normale, conform legii, beneficiind doar de reducerea standard a varstei de pensionare. A fost chemat la casa de pensii dupa două săptămâni, i s-a dat in mana o hartie fara a semna nimic si a fost trimis la CEO sa inceapa munca. Practic nu mai e la pensie, dupa două săptămâni.

La Mehedinți, un alt coleg caruia i-a fost respinsa decizia de pensionare, pentru că nu se daduse ordinul acela politic de la Budăi (Marius Budăi, n.r.). Budăi apare pe decizia de respingere cu un stagiu total de 47 de ani. Dupa 2 saptamani i se emite o decizie de pensionare in care i se accepta pensionarea dar stagiul e doar de 38 de ani. Omului i-au fost furati 3 ani in conditii deosebite, vechime, lucrat, in total, 4 ani si 7 luni”, a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, Vasile Tivig, reprezentantul Sindicatului „Energia”, din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, din CE Oltenia.

„Dacă vedeți ce fac în alte județe vă luați cu mâinile de cap. La Severin au reușit unui om să-i pună trei ani de muncă și încă un an și patru luni de asimilat. Pur și simplu i-au furat și nu i-au mai trecut acei trei ani de muncă.

Din 19 ani în condiții deosebite de muncă i-au lăsat doar 16 ani. Dintr-un an și șapte luni în condiții speciale i-au lăsat doar un an. A primit o decizie pe respingere din greșeală. Nu din greșeală pardon. Nu primiseră ordinul să dea drumul de la PSD. Dispar anii de muncă ai omului”, a declarat Vasile Tivig și la Radio Infinit.