Întrebat cum i se pare faptul că Ludovic Orban a fost îmbrâncit de un bodyguard, contracandidatul său Florin Cîțu a răspuns: „N-am această informație, nu pot sa comentez. Mulțumesc mult de tot! O seară bună!”

Și actualul președinte al PNL Sector 4 a fost întrebat despre incident și nu știa despre ce este vorba.

„Nu am auzit acest lucru. Oamenii isi exercita votul in mod alfabetic. Este strict un ghidaj pentru toti cei care merg sa isi exercite votul. Orice filiala, si celelalte doua dinaintea noastra si filiala sect 6 la evenimentele la care am participat au folosit acelasi personal de la aceeasi companie. Comportamentul lor nu difera cu nimic. Ludovic Orban este presedintele partidului si poate in rolul sau de presedinte sa preia conducerea procesului de vot”.