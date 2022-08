Liberalii și-au petrecut weekendul la Sinaia, într-o reuniune extraordinară de partid. Marcel Ciolacu îi acuză de strategii ascunse.

"Inteleg ca partenerii nostri de coalitie fac sedinte pe la Sinaia, unde hotarasc ca vinovatii trebuie sa fie cei de la ANRE si sa inceapa atacul impotriva lui Ciolacu, Grindeanu si Rafila", a afirmat Ciolacu.

Liberalii spun că ședința organizată la munte a avut, de fapt, alt scop.

Ne-am intalnit acolo pentru a gasi solutii pentru iarna. Numele lui Grindeanu nu a fost rostit in doua zile deloc. Numele lui Ciolacu in perspectiva parteneriatului pe care il avem acuma. Ii amintesc dl Ciolacu ca se afla la guvernare, uneori crede ca e in opozitie", a declarat Rares Bogdan.