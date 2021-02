Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:

Numărul de anchete epidemiologice efectuate in ultimele 24 de ore : 199

Menționăm că la aceasta dată, 6 focare sunt active și se află în supraveghere epidemiologică:

Au fost închise următoarele focare:

- CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ SINERSIG– (32 cazuri confirmate );

- CENTRUL DE PLASAMENT LUGOJ – (3 cazuri confirmate).

Focare active:

- CĂMIN PRIVAT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE COMLOȘU MARE – 49 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

- SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL – 23 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

- CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ LUGOJ – 14 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

- SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ-SECȚIA INTERNE – 10 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

- CĂMIN PRIVAT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘAG – 33 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

- SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ-SECȚIA CHIRURGIE – 6 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

De la debutul pandemiei șți până în prezent, județul Timiș a înregistrat 33.165 de cazuri de infectare cu Covid-19, având un indice de infectare cumulat la 14 zile de 3,22. Numai de ieri și până astăzi au fost raportate 273 de cazuri noi.