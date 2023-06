Grupele de sânge se bazează pe prezența unor substanțe (carbohidrați sau proteine specifice) denumite antigene pe suprafață celulelor roșii din sânge (globulele roșii). Știm cu toții că există 4 grupe de sânge - 0 (zero), A, B și AB și că, în plus de asta, important este Rh-ul - un alt antigen de suprafața globulelor roșii. Ceea ce nu mulți dintre noi cunosc însă este faptul că mai există, de fapt, o grupă de sangvină iar aceasta are o caracteristică aparte, fiind extrem de rară.