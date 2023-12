Din relatarea vietii Sfintei Iuliana aflam ca intr-o noapte, pe cand sfanta statea la rugaciune, i s-a aratat diavolul in chip de inger de lumina si i-a spus ce chinuri avea sa sufere in continuare. Ispititorul o invata sa aduca jertfe idolilor, ca sa scape cu viata. Dar Iuliana, intelegand primejdia, s-a rugat fierbinte catre Dumnezeu ca sa-i descopere cine era acela care i se aratase. Prin puterea Domnului, diavolul a marturisit singur cine este, iar sfanta cu putere minunata l-a legat si l-a pedepsit pana in dimineata in care a fost din nou scoasa la chinuri.

Sfanta Iuliana este considerata protectoarea mamelor care nasc, iar numele ei este invocat la nasteri si in timpul diverselor boli. In icoane este zugravita si in chipul unei persoane care reuseste sa prinda in lanturi un diavol inaripat, dar si cum suporta diverse torturi luptandu-se cu diavolii.

Sfantul Mucenic Temistocle



Sfantul mucenic Temistocle a trait pe vremea imparatului Deciu, in Mira Lichiei, fiind pastor de oi. Ighemonul Asclipie, pornind prigoana impotriva crestinilor, il cauta pe Sfantul Dioscorid. Temistocle, care il ascunsese, a spus ca nu stie unde este, dar s-a dat pe sine marturisind ca este crestin. Pentru aceasta marturisire a fost atarnat de un lemn si lovit pana i s-a sfasiat pantecele. Apoi a fost tarat pe piroane ascutite de fier si asa si-a dat duhul in mainile lui Dumnezeu. Dupa sfarsitul mucenicesc al Sfantului Temistocle, credinciosii i-au pus toiagul de pastor in pamantul de deasupra mormantului sau. Acesta a prins radacini, a rodit si vreme de multi ani roadele sale au fost tamaduitoare.



Tot astazi, facem pomenirea:

- sfintilor 500 de mucenici din Nicomidia;

- sfintelor 130 de femei din Nicomidia.

Maine facem pomenirea Sfantului Ierarh Petru Movila, mitropolitul Kievului.

Sursă text: CrestinOrtodox.ro