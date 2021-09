Preţurile de consum în Franţa au crescut în urma majorării preţurilor la energie, care au alimentat inflaţia în UE. Astfel, salariul mediu lunar pentru o slujbă cu normă întreagă în Franţa va ajunge la 1.589,47 euro, o creştere de 34,89 euro. Aceasta este a doua majorare a salariului minim din acest an, în condiţiile în care de la 1 ianuarie a existat o creştere de 15 euro pe lună, relatează Agerpres.



În schimb, în Germania, salariul minim este de 9,60 euro pe oră, iar de la 1 ianuarie 2022 ar urma să fie majorat la 9,82 euro pe oră şi de la 1 iulie la 10,45 euro pe oră. Aceste decizii, stabilite de Guvernul de la Berlin, sunt recomandate de Comisia care se ocupă de salariul minim, formată din reprezentanţi ai angajatorilor şi ai sindicatelor.



Şi ministrul spaniol al Economiei, Nadia Calvino, a anunţat luna aceasta că autorităţile de a Madrid îşi menţin strategia de a majora salariul minim pentru a remedia decalajul crescând de prosperitate din ţară, pe fondul celei mai rapide creşteri a inflaţiei din aproape un deceniu.



La începutul acestui an, zece state membre din estul UE aveau salarii minime sub 700 de euro pe lună. Printre ele se află și România (458 euro), alături de Bulgaria (332 euro), Ungaria (442 euro), Letonia (500 euro), Croaţia (563 euro), Cehia (579 euro), Estonia (584 euro), Polonia (614 euro), Slovacia (623 euro) şi Lituania (642 euro). În alte cinci ţări membre UE, în special din sudul blocului comunitar, erau salarii minime cuprinse între 700 şi uşor peste 1.100 de euro pe lună: Grecia (758 euro), Portugalia (776 euro), Malta (785 euro), Slovenia (1.024 euro) şi Spania (1.108 euro).