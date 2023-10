În acest articol o să vorbim despre noile modele de iPhone 15 și despre generația trecută, adică iPhone 14. Mai exact o să facem puțină lumină în cazul în care aveai de gând să îți schimbi telefonul și oscilai între modelul nou de iPhone și cel anterior. Așa că, mai stai câteva minute înainte de a da niște bani pe telefon, pentru a lua o decizie bazată mai mult pe informație și mai puțin pe impuls.

Despre modelele anterioare de iPhone și ce ai de ales

Pentru a putea lua o decizie bazată mai mult pe informație, ar trebui măcar să fii la curent cu opțiunile. Așa că, mai întâi o să vorbim despre modelele de iPhone 14, care sunt patru. Mai întâi este iPhone 14 și iPhone 14 Plus, iar după, avem și gama Pro, adică iPhone 14 Pro și Pro Max. Și uite câteva informații despre fiecare în parte.

iPhone 14 este fratele mai mic din serie, telefonul de bază, care este potrivit pentru orice fel de proces. În plus, este și cel mai ieftin model, comparativ cu un iPhone 14 Pro sau Pro Max. Acesta are dimensiuni reduse, două camere, un breton mai scurt și o baterie făcută să reziste unei zile întregi de utilizare medie.

Urmează și fratele lui mai înalt, iPhone 14 Plus care este doar mai mare față de modelul de bază. Pe lângă mărime, și bateria are câteva îmbunătățiri, fiind puțin mai mare. Însă, la bază, acest telefon este tot un iPhone 14, doar că pentru cei care vor un telefon mai mare.

Acum, am ajuns la VIP-ul din această serie, iPhone 14 Pro. De ce este un VIP? Deoarece a scăpat de breton, lucru pe care frații săi mai mici nu l-au făcut. În plus, are mai multe camere, față de celelalte modele, un procesor mai puternic și o rată de refresh a ecranului mai mare. Așa că, dacă vrei un telefon puternic, rezistent și pe care să te bazezi mult timp de acum încolo, atunci un iPhone 14 Pro este ceea ce cauți.

Ultimul, cel mai puternic și cel mai cel din serie este iPhone 14 Pro Max, care este o versiune mai mare a unui iPhone 14 Pro, cu un ecran mai mare și cu o baterie mai mare. Așa că, îți alegi acest model de telefon dacă vrei ceva cu adevărat puternic.

Despre modelele de iPhone 15

Acum am ajuns și la cele mai noi modele care nu sunt cu mult schimbate față de cele de mai sus. Modelele de iPhone 15 au venit în schimb cu ecrane mai luminoase, procesoare mai puternice, senzorii camerelor mai stabili și cu marginile ecranului mai subțiri. În rest, sunt aproximativ aceleași telefoane, doar că puțin mai scumpe. De exemplu, un iPhone 15 Pro Max este cam la fel cu un 14 Pro Max.

Așa că, dacă ai deja un iPhone 14, nu se merită să îți iei un iPhone 15. În schimb, dacă ai un model mai vechi de iPhone, upgrade-ul al 15 ar fi justificat.