Scena demnă de o comedie s-a întâmplat întru-un sat dein Congo.

În timp ce mai mulţi oficiali se înghesuiau să taie panglica unui podețului lat de nici 2 metri, acesta li s-a rupt sub picioare.

This is the moment a bridge collapsed whilst being opened by officials in the Democratic Republic of Congo ⤵️ pic.twitter.com/5ej5U9WC3V