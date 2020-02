S-a decis reprezentanta Romaniei la Eurovision 2020. Cine e cantareata

Solista care ne va reprezenta in acest an la Eurovision se numeste Roxen si are deja doua hituri la activ. Ea a fost aleasa de reprezentantii TVR dintr-o serie de artisti propusi de Global.

Este vorba despre cântăreața Roxen (Larisa Roxana Giurgiu pe numele real), un nume nu foarte cunoscut, dar care a dat câteva hituri anul trecut.

Două dintre piesele sale - You don’t love me și Ce-ţi cântă dragostea - au adunat câteva milioane de vizualizări pe YouTube. Prima numără patru milioane de vizualizări și a doua a strâns opt milioane.

Reamintim că în acest an TVR a schimbat total modul de selecția a reprezentantului României la Eurovision. A lucrat direct cu casa de discuri Global Records, scrie paginademedia.ro.