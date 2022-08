La o convenție militară din Rusia, o companie locală a prezentat un câine robot care transporta un lansator de rachete. Agenția rusă de știri RIA Novosti a surprins robotul Convenția Armatei 2022, care are loc în apropierea Moscovei și este sponsorizat de Ministerul Apărării din Federația Rusă, notează PCmag.

La expoziție, câinele-robot a fost prezentat într-un costum negru, ceea ce l-a transformat într-un analog al unui ninja.

Nu este prima dată când cineva a decis să pună o armă pe un robot Go1. La începutul acestui an, o altă persoană din Rusia a decis să pună o mitralieră pe un astfel de robot și să îl filmeze. Videoclipul a devenit viral pe rețelele sociale luna trecută, demonstrând potențialul militar al roboților în luptele de la sol.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS pic.twitter.com/BEDjnwstN0