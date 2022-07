În urma loviturilor, clădirea din orașul Ceasiv Iar s-a prăbușit parțial, a anunțat guvernatorul regiunii citat de Nexta. Potrivit oficialului, a fost confirmată moartea a șase oameni, alți 5 au fost răniți și 34 ar fi îngropați sub dărîmături.

Oficialul ucrainean a precizat că atacul a avut loc sâmbătă seară.

A residential house collapsed in the city of #ChasivYar in #Donetsk region. Yesterday the #Russians shelled the city with "Uragan" multiple rocket launchers.



About 30 people remain under the rubble. Rescuers are conducting search operations. pic.twitter.com/NoBC7JUyP8