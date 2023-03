Un oficial de la Kiev a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care elevii sunt antrenați să devină soldați. Aceștia erau destul de mici pentru a se pregăti să meargă la război.

Școlarii aveau vârste mult prea mici pentru a se pregăti într-un colegiu militar.

În videoclipul postat ep Twitter, Anton Geraschenko, consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, explică: „Școlari din Crimeea ocupată temporar se antrenează pentru a asambla și dezasambla puști. Se pare că pregătirea militară devine acum una dintre componentele educației școlare de acolo.”

Videoclipul arată elevi care se întrec la viteza cu care pot s asambleze vestitele puști Kalașnikov. În altte cadre, elevii iau lecții de judo și organizează lupte pentru a-și arăta „măiestria”

School kids in temporarily occupied Crimea train to assemble and disassemble rifles.



Reportedly, military training is now becoming one of the components of school education there. pic.twitter.com/BOWQsDBsQE