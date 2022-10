Marea Britanie avertizează că Rusia ar fi capabilă de un atac asupra sateliților de comunicații și a sistemelor GPS. Atenționarea vine după ce francezii au anunțat că s-a produs un atac cibernetic major, vizați fiind sateliții ce furnizau servicii Europei, inclusiv Ucrainei.

Un astfel de atac al Rusiei asupra sistemelor GPS ar putea perturba sistemele de navigație prin satelit, provocând probleme atât pentru civili, cât și pentru forțele de securitate, ducând la un adevărat haos.

Avertismentul vine de la amiralul Marinei britanice, Sir Tony Radakin. Acesta susține că președintele rus Vladimir Putin ar putea lansa un atac țintit asupra sateliților de comunicații și a sistemelor GPS care ar putea semăna haos în Occident, potrivit presei britanice, scrie Euractiv.

Radakin a evidențiat întreaga gamă de opțiuni pe care Putin le-ar putea folosi împotriva Occidentului, de la submarine de sabotaj și rachete nucleare până la războiul informațional. Dacă scenariul se va confirma, președintele rus ar face un pas mai departe în încercarea sa de a-și destabiliza inamicii.

"Are capacități în spațiu. Am văzut un exemplu în acest sens la sfârșitul anului trecut, când Rusia a explodat un obiect în spațiu care a creat resturi imense. Rusia are capabilități nucleare și submarine. Moscova are capacitatea de a perturba în alte domenii în afară de ceea ce face în Ucraina, ce face în energie și ce face în aceste bătălii diplomatice și informaționale", a menționat Radakin.

Are capabililtăți anti-sateliți după cum a demonstrat anul trecut, când a făcut primul test în acest sens. În noiembrie 2021, Rusia a testat o rachetă anti-sateliți aruncând în aer proprii sateliți. Testul de distrugere a satelitului s-a făcut prin ascensiunea directă a unei rachete anti-satelit împotriva propriilor sateliţi, la aproape 500 de kilometri deasupra pământului.

NATO a condamnat atunci „actul nesăbuit” al Moscovei și a atenționat că acest lucru „demonstrează că Rusia dezvoltă noi arme”.

După confirmarea testului, Ministerul Apărării rus a spus că „pe 15 noiembrie, s-a efectuat cu succes un test, în urma căruia nava spațială rusă Tselina-D, inoperabilă, care se afla pe orbită din 1982, a fost lovită”, a mai relatat DailyMail.