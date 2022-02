Rusia a amenințat cu o imensă criză a gazelor în Europa, din cauza creșterii uriașe a prețului la gaze, după anunțul Germaniei de a opri certificarea gazoductului Nord Stream 2. Gazoductul ar fi asigurat furnizarea de gaz pentru Germania, prin ocolirea Ucrainei.

Avertismentul vine de la fostul premier și președinte Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

„Cancelarul german Olaf Scholz a emis un ordin de oprire a procesului de certificare a gazoductului Nord Stream 2. Ei, bine ați venit în noua lume curajoasă, unde europenii vor plăti foarte curând 2.000 de euro pentru 1.000 de metri cubi de gaz natural!”, a scris Medvedev, într-o postare pe Twitter.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!