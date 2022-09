Maria Zaharova îl trage la răspundere pe președintele american Joe Biden pentru sabotarea conductelor de către SUA, faptă de care chiar Rusia este acuzată de comunitatea internațională.

„Președintele SUA Joe Biden trebuie să răspundă la întrebarea dacă Statele Unite și-au îndeplinit amenințarea pe 25 și 26 septembrie când a fost raportată o urgență la trei linii de Nord Stream 1 și Nord Stream 2”, a declarat Maria Zaharova, miercuri, pe canalul ei de Telegram, potrivit TASS.

„Atunci au fost recunoscute niște fisuri, în timp ce el (Joe Biden - n.red.) a sugerat că acestea au fost aruncate în aer”, a mai spus Zaharova si a postat un videoclip cu discursul de atunci al președintelui american. Mesajul a fost preluat și de ministerul rus de externe.

#Opinion by Maria #Zakharova:



💬 On February 7, 2022, Joe Biden threatened to end #NordStream.@POTUS must give a definitive answer whether the United States acted on its threat on September 25 and 26, 2022!



👉 https://t.co/NTkmD2Dw68 pic.twitter.com/wWCgC6isPt