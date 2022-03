Anunțul privind bombardarea Babyn Yar a fost făcut chiar de președintele Volodimir Zelenski.

"Ce rost mai are să spunem "așa ceva nu se va mai repeta" timp de 80 de ani, dacă lumea tace atunci când bombele cad pe același loc la Babyn Yar? Cel puțin 5 morți. Istoria se repetă," a scris liderul de la Kiev.

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…