Rona Hartner nu a avut liniște nici măcar pe patul de moarte. Rita, sora artistei a povestit că fostul soț a venit pus pe scandal la căpătâiul artistei. Mai mult, imediat după moartea acesteia, Rocco ar fi cerut oprirea procesului pe care Rona l-a intentat împotriva lui și din care ar fi pierdut niște drepturi asupra fiicei lor.

„Rona era pe patul de moarte şi el încă îi făcea mizerii”,, a spus sora actriței în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

„A zis „Vreau să vin'. Am zis că e pe ultimul drum, dacă ai ceva să îi spui eu zic să îţi ceri iertare. A venit, dar nu a vrut să ceară iertare. A început să facă scandal, despre fata lor. Am ştiut a doua zi că îl contactase avocata lui ca să oprească tot procesul pe care sora mea i-l făcuse. Abia s-a dus, nici n am certificatul de deces in mână”, a mai spus sora Ronei.

Rona l-a acuzat pe Rocco de-a lungul timpului că nu s-a implicat în creșterea fetei lor. Acum, după moartea mamei, copila, în loc să primească compasiune, a fost amenințată de propriul tată că o va trimite într-un centru de plasament dacă nu se mută cu el, după cum a declarat Rita Hartner. Sora artistei a spus că acesta ar fi încercat să o ia pe fată pentru a primit de la Guvern ajutorul de părinte singur.

„Taică-su a apărut ca din fum, după ce am scris eu pe pagina Ronei să se roage toată lumea, pentru că e pe ultimul drum. Fata nu și-a făcut ziua, dar nu a fost prezent, nu i-a trimis ceva cadou”, a mai spus sora artistei.

