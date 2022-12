Așa trăiesc sute de oameni din cartierul Drumul Taberei. Oamenii sunt nevoiți să îndure condiții inumane. În case, termometrele arată și 12 grade.



"Am facut igrasie. Avem termometre puse in toate camerele. Cel mai mult avem in sufragerie (arata - n.r.) 17 grade, in dormitor am avut si 14 grade", afirma un bucurestean.



"E cam neplacut, e foarte frig in casa", spune altul.



Locuitorii dintr-un bloc din sectorul 6 al Capitalei luni de zile au facut zeci de sesizari la RADET in speranta ca situatia se va rezolva.



"De atata timp vad ca nu se mai rezolva nimic. Ma bucur ca sunt in varsta si nu mai am mult, asa ca asta e speranta", spune un pensionar.

"Pai asa spun toti: << las sa moara toti batranii>>. Eu il regret pe Ceausescu. Chiar asa jaf, buzunare fara fund, nu se poate asa ceva", a afirmat un altul.



Cu sau fără prețuri plafonate, bucureștenii stau de luni de zile fără căldură și apă caldă, în condițiile în care temperaturile pe timpul nopții sunt și sub 0 grade. Se anunță o iarnă grea și la nivelul Uniunii Europene, după ce Austria, Germania și Olanda au blocat plafonarea prețului la gaze la nivel european.