Pentru Viorel, viața a fost pusă pe pauză în urmă cu doi ani, când a fost implicat într-un accident de mașină. La doar 32 de ai, bărbatul a fost nevoit să renunțe la cele două locuri de muncă pe care le avea și să trăiască din pensia de boală, de numai 800 de lei.

"Pe 1 august 2019 am avut un accident mașină aici la mine în localitate. Prietenul meu a murit, eu am stat 23 de zile în comă ... Am avut o recuperare de 1 an de zile , 3 operații și acum sunt în recuperare. (...) Ceea ce vedeți în fața ochilor nu e ceea ce pare. Pe afara arăt super, înauntru sunt praf", povestește Viorel.

Din cauza teribilului accident, Viorel s-a trezit din comă cu muschii atrofiați, 12 coaste rupte, vena cavă perforată și plămânul stâng afectat. Recuperarea nu este ușoară și se întinde pe termen lung. Acest lucru îl împiedică să muncească.

"Venitul meu la ora actală este pensia de handicap de 800 de lei. Este foarte greu, dar nu am ce face. Trebuie să aștept pentru că din caza accidentului trebuie să stau să mă recuperez", mai spune bărbatul.

Pe umerii lui, povara este și mai grea. Soția l-a părăsit după accident, așa că acum este nevoit să-și creasc singur și fetița de doar 5 ani.

Reporter: Cum e să crești un copil din 800 de lei?

Viorel: Având în vedere că este copilul meu, nu mă gândesc nciodata că sunt greutăți. Mă gândesc la binele lui și la mine mă gândesc mai târziu.

Din păcate, aproape o treime dintre tinerii din România trăiesc sub pragul sărăciei. Sunt date înfiorătoare dacă ne gândim la cum ar putea arăta viitorul unei țări în care noile generații cresc cu atât de multe lipsuri. Grav este că grija zilei de mâine atârnă pe umerii părinților sau a bunicilor. De pildă, nea George la cei 76 de ani ai săi îi ajută pe nepoți cu bani din pensie, când, de fapt, ar fi trebuit să fie invers.

"Ii mai ajutam noi daca au nevoie. Ii ajut eu ca daca am pensia mai maricica.. ii ajut si pe ei", spune Nea George.



Reporter: Vi se pare ca e mai greu pt tinerii din ziua de azi fatade cum era pe vremea dvs?

Nea George: Acu? De o suta d emii de ori e mai greu.

Iar asta o demonstrează statisticile. În România, sărăcia este foarte profundă, iar mulți au şanse mici de a se desprinde din această situaţie într-un timp scurt. Anul trecut rata sărăciei a fost de aproape 15 ori mai mare în regiunile Nord-Est ṣi de peste de 13 ori în Sud-Vest Oltenia ṣi Sud-Est, decât în regiunea Bucureşti-Ilfov.