„Graficul pe care l-am prezentat ieri seara (…). Curba rosie este media mobila la 7 zile a cazurilor noi oficiale. Curba verde este media simularilor Delta, recalibrata la inceputul lunii.

Curba albastra este curba teoretica Omicron (rata dublare 3 - 3.5 zile) cu debut la 15 decembrie (primul caz Omicron comunitar din Romania). Este cel mai optimist scenariu realist, cu un varf la aproximativ 20,000 cazuri (unde se atinge capacitatea de testare actuala).

Cel mai pesimist scenariu trece de 32,000 de cazuri pe zi si un are sens sa il contemplam pana nu vom cunoaste intentiile si masurile autoritatilor in perioada urmatoare.

Debutul unui val are in general dupa dobandirea dominantei de o tulpina insa in cazul Omicron valul poate debuta in paralel cu un alt val epidemic si de aceea avem o variatie teoretica de +/- 1 saptamana in privinta debutului vizibil pe curba oficiala a valului 5 (in functie de testare si raportare).

Deoarece Omicron poate produce val in val, curba protocalie este suma curbelor Delta si Omicron. Valul 5 combinat are debutul cu o saptamana mai repede si va fi aprenta mai lin decat debutul valului Omicron, insa la finalul lunii ianuarie o sa vedem si in Romania aspectul de ascensiune foarte rapida si o avalansa de cazuri noi.

Este foarte probabil ca si in Romania valul 5-Omicron sa fie mai scurt decat Delta si faza de crestere exponentiala sa fie de 4-6 saptamani (fata de 15 saptamani Delta) dar nu putem extrapola cu usurinta avand in vedere particularitatile din Romania.

E important de subliniat ca toate aceste scenarii sunt doar o speculatie teoretica in acest moment bazate pe analogie si nu pe datele interne (care sunt foarte rudimentare sau chiar deliberat inselatoare in unele cazuri).

Vedem ca debutul aparent pe curba oficiala a valului 5 poate avea loc cel mai devreme saptamana viitoare pe fondul platoului Delta care in realitate este in jur de 1,000 de cazuri pe zi.

Minimul a fost atins duminica si in aceasta saptamana vom avea pentru prima data o crestere procentuala a numarului de cazuri dupa 9 saptamani de scadere de la varful atins in 18 octombrie 2021, dar o mare parte din crestere se datoreaza revenirii la un nivelul de testare dinainte de Craciun.

Putem considera ca valul 4 s-a terminat si ca valul 5 va debuta fie saptamana viitoare peste platoul Delta (curba portocalie), fie in a doua saptamana a lunii ianuarie dupa confirmarea dominatei Omicron (curba albastra).

Doar masuri non-farmaceutice pot limita valul Omicron. Cele mai usoare (certificat verde pentru activitati non-esentiale, restrictii ale petrecerilor, amanarea deschiderii fizice a scolilor) nu s-au luat si este exclus sa fie luate masuri mai dure (lock-down).

Chiar daca Omicron este cu 50% mai putin virulent decat Delta (o veste buna individual), daca este cu 200% mai infectios poate dubla numarul de spitalizari pe unitatea de timp (o veste proasta pentru sanatatea publica).

Spitalele vor fi lovite la finalul lunii inaurie si in februarie cu un numar foarte mare de internari. Varful de spitalizari in valul 4-Delta a fost de 20,962 si de 1,902 la ATI. Este foarte probabil ca aceste varfuri vor fi atinse sau chiar depasite din cauza cumularii unui numar mare de cazuri intr-o perioada mai scurta de timp.

Trebuie acordata o atentie speciala spitalelor pediatrice care vor fi coplesite rapid dupa deschiderea scolilor in format fizic. Delta a fost deja mult mai aspra cu tinerii si copii decat Alpha. In valul 4-Delta varful de internari in randul minorilor a fost de 515 cazuri dintre care un maxim de 45 de internari la ATI. De asemenea au murit 23 de copii (0-19 ani) in valul 4 fata de 18 in toate valurile precedente cumulat.

Omicron poate tripla cu usurinta numarul de spitalizari pediatrice din varful valului 4-Delta.

Boosterul (sau vaccinarea cu prima doza), masca FFP2 si testarea frecventa raman cele mai importante unelte de lupta cu Omicron pe langa distantarea fizica (evitarea situatiilor cu grad ridicat de risc) ", a scris Octavian Jurma pe pagina oficială de Facebook.