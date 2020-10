România rămâne, chiar și în pandemie, cel mai mare exportator de forță de muncă din UE

După ce a muncit în Italia vreme de 22 de ani, Viorel Ene s-a întors acasă și a pus pe picioare o afacere cu fonduri europene. Acum are propria fabrică de obiecte sanitare, iar patronii italieni la care a muncit cumpără acum produse de la el.

"Decât să lucrez în afară, prefer să lucrez în România, made în România. 20% din investiție am pus-o noi, 80% este proiect pe fonduri europene", a declarat Viorel Ene, care conduce o afacere cu afacere obiecte sanitare.

Visul lui este să își aducă în țară și familia rămasă în Italia.

"Familia înca îmi este acolo, pentru că fiind la început ei au rămas acolo. Am venit eu primul. Copiii sunt amândoi născuți în Italia, fata este studentă la Roma, băiatul a intrat la liceu anul ăsta, are 14 ani. Am zis, vin eu mai întâi, vedem cum stau lucrurile și apoi, încet-încet, sper să ne retragem cu toții acasă", a mai spus acesta.

Cazul lui Viorel este însă o excepție. De la an la an, numărul celor care se stabilesc definitiv peste hotare crește.

"Cei care au plecat au fost mult mai multi decat cei care s-au intors si, in cazul unor situatii cum a fost criza economica din 2008 care a afectat Spania, romanii au preferat sa caute alte destinatii decat sa se intoarca in tara cand nu au mai avut de munca", a declarat Mălina Voicu, sociolog.

Potrivit datelor oficiale, aproximativ 5.600.000 de români fac parte din diaspora.

Romania este cel mai mare exportator de forta de munca din UE. In fiecare an, aproape 200.000 de romani parasesc tara si se estimeaza ca 20% dintre cei cu varste cuprinse intre 20 si 65 de ani traiesc si muncesc peste hotare.

Corupția, clasa politică și sărăcia sunt motivele principale care îi fac pe români să caute un trai mai bun în țări precum Spania, Italia, Germania sau Marea Britanie.

"Romania pierde foarte mult, pentru ca ne uitam, traversam o criza sanitara, o sa urmeze o criza economica si nu vom avea cu cine sa muncim, cu cine sa reconstruim aceasta tara. Oare noua, celor care am rămas, cine o sa ne plateasca pensia?", a afirmat Valentina Saygo, economist.

Numai în 2018, românii plecați în străinătate au trimis în țară aproape 3 miliarde de euro.