„Am stabilit că Guvernul va cere Parlamentului să declare stare de urgență. Am dispus intensificarea patrularii a subdiviziunilor. Solicit cetățenilor Republicii Moldova care sunt in vizita sau sedere în Ucraina sau se intoarc acasa. Toate punctele de frontiere sunt deschise. Mai multe curse cu destinatia Ucraina au aterizat la Chișinău. La punctele de frontieră este o crestere a fluxului de tranzit. Vom ajuta oamenii care au nevoie de sprijinul nostru. Suntem pregatiti sa acomodam zeci de mii de oameni. Sunt pregatite mai multe scenarii in cazul unor fluxuri mai mari de refugiati. Suntem in contact cu autoritatile din statele vecine si alte țări. Fac un apel către autoritatile locale sa fie disponibile si sa conlucreze cu cele de la nivel central. Dragi cetățeni, toate institutiile statului sunt in stare de alertă. Prioritatea noastră e in continuare securitatea oamenilor”, a transmis Maia Sandu, în discursul menționat.