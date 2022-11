”Am visat că o omoram, m-am trezit și era moartă”. Aceasta este explicația bărbatului care și-a ucis logodnica. Tânăra se mutase recent cu cel care urma să-i devină soț, un român de 33 de ani, din Oradea. O prietenă apropiată a acesteia a povestit pe Facebook firul evenimentelor de vineri, ziua de dinaintea crimei.



”Vineri în data de 11.10.2022 am primit un apel pe messenger de la victimă spunându-mi că partenerul ei este necomunicativ și că ar fi intrat și mai tare în depresie. M-am deplasat la domiciul lor, le-am făcut cadoul de casă nouă și am încercat să-l consolez, să-l sfătuim să primească un tratament pentru depresie, de la medic. Totul părea în regulă, în afară de faptul că el se uita în gol și răspundea foarte greu la orice îl întrebai. A doua zi, sâmbătă în data de 12.10.2022 am fost contactată de familia fetei din România și erau foarte panicați că ea ar fi fost inconștientă și el continuă să zică de câteva ore bune că nu vine ambulanța. Am încercat să-l sun pe el, a răspuns la al 2-lea apel. Conversația a fost una macabră.



Într-o conversație halucinantă, barbatul i-a mărturisit femeii că logodnica sa este moartă.





CONVORBIRE TELEFONICĂ ÎNTRE PARTENERUL FEMEII USISE ȘI O PRIETENĂ A ACESTEIA

Ea: Alo, ce se întâmplă cu Mihaela, m-a sunat toată familia ei pe messenger și spuneau că ar fi inconștientă. Ce a pățit? Dă-mi-o la telefon!



El: Ăăă, nu știu..



Ea: Cum nu știi, are ochii deschiși? A căzut, s-a lovit, ai lovit-o, ce i-ai făcut? Pot vorbi cu ea, poate vorbi?



El:- Nu poate vorbi..



Ea: Prostule, ce i-ai făcut la fată? Vorbește odată pentru că am sunat ambulanța și este pe drum. Sunt chestii serioase, te rog să vorbești odată.



El: E moartă, nu mai mişcă..cred că am omorât-o..



Ea: Cum? Ce i-ai făcut nenorocitule, cum adică crezi că ai omorât-o, ai lovit-o sau ceva?



El:- Am avut un vis în care am visat că o omoram și m-am trezit din vis și ea era moartă..



Am închis conversația și am sunat la serviciul 112, am anunțat crima macabră a acestui individ”







Când echipajele de poliție au ajuns în apartamentul celor 2, bărbatul era acolo. Avocatul său a cerut o evaluare psihologică, pentru că ar suferi de depresie, potrivit presei locale.



Cei doi erau împreună din februarie 2020 și s-au logodit în iulie 2021.



Familia și prietenii sunt în stare de șoc. Pe rețelele de socializare curg neîncetat mesaje de condoleanțe. "Drum lin spre cer sora mea frumoasa, ai lăsat în urma ta o durere imensă!", a transmis pe Facebook sora tinerei ucise.

VIDEO