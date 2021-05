Într-o intervenție la Realitatea Plus, Cristian Rizea a făcut o paralelă între atactul de tip mafiot de la Arad și cele pe care le-ar fi pus la cale, în Republica Moldova, controversatul om de afaceri și politician Vlad Plahotniuc.

"Voi face plângere penala la Parchetul General din România, pentru că acest Plahotniuc deține și cetățenie română, pentru a desluși ițele unor sinucideri suspecte care au avut loc în Republica Moldova.

Chiar azi au sunat la partid cei de la Comisia Electroală Centrală (…) de către un vicepreședinte numit în 2018, direct din funcția de consileir prezidențial, deci sluga lui Dodon, care încerca să intimideze partidul NOI și pe mine să nu candidez, spunând că așa, la o șuetă pe hol, că ar fi auzit că mi s-ar fi retras cetățenia.

Am spus-o public, când am ieștit din penitenciar, unde am stat prizonier timp de șase luni, la solicitarea acestor Dodon și Plahotniuc, am spus că ei sunt racheții care, din păcate, încă mai conduc Moldova. Sunt în pericol și am fost informat de către oameni din serviciile secrete de la București că se pune la cale răpirea mea", a afirmat Rizea la Realitatea Plus.

Fostul deputat pune toate aceste atacuri pe seama faptul că intrarea sa în cursa electorală din Republica Moldova, pentru alegerile parlamentare din 11 iulie, ar fi văzută ca o amenințare.

"Dodon și gașca lui de infractori sunt disperați, pentru că le este frică de partidul NOI, pentru că suntem singura formațiune independentă, nu suntem sateliții lui Dodon și a lui Plahotniuc și noi suntem singuri care luptăm pe față împotriva mafiei din politică și din justiției, pentru că alții doar mimează. "

Rizea a lansat critici și la adresa AUR, singurul partid din România care a intrat și în competiția electorală pe peste Prut.

(...) AUR este un satelit al lui Igor Dodon, ăsta este și motivul pentru care unioniștii nu au vrut să facă alianță cu acest partid de orientare fascistă", a afirmat politicianul.