Teina este o alta substanta care se regaseste in ceaiul negru este teina. Teina excita nervii si este un diuretic natural, conform Minimally Invasive Neurosurgery Clinic.

Ceaiul negru are si un continut ridicat de polifenoli, compusi aromatici cunoscuti pentru rolul lor antioxidant si capacitatea de a combate degenerarea celulara, conform Medical News Today. Acestia pot influenta, de asemenea, flora bacteriana, reduc acțiunea agresivă a patogenilro și bacteriilor. Exista aproximativ 500 de tipuri diferite de polifenoli, dintre care cei mai populari sunt flavonoidele, acizii fenolici, stilbenele si lignanii.

Ceaiul negru este bogat si in aminoacizi, care au un rol important in prevenirea procesului de imbatranire, in preventia si tratarea artritei si a osteoporozei, in reglarea nivelului de colesterol si in preventia si tratarea diabetului. Aminoacizii ajuta, de asemenea, la arderea grasimilor din corp, contribuie la sanatatea si frumusetea parului, reduc manifestarea simptomelor specifice menopauzei, au un rol important in reglarea somnului si combaterea insomniilor si contribuie la stimularea virilitatii si a libidoului.

Ceaiul negru este bogat în vitamine și minerale, ca potasiul, iodul, fosforul, fluorul, vitamina C si complexul de vitamine B, foarte importante pentru buna functionare a organismului si pentru o stare de sanatate excelenta.