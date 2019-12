Revoluţie 1989 | Cum a murit Gheorghe Trosca. Mărturia tulburătoare a unui supravieţuitor al masacrului de la MApN, din 23 decembrie 1989

Constantin Isac, inginer şi arbitru de judo, astăzi în vârstă de 70 de ani, aflat pe 23 decembrie 1989 într-unul dintre ABI-uri (Autovehicul Blindat pentru Intervenție), a oferit mărturii emoţionante despre masacrul de la MApN, în care au murit 8 oameni din Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă (USLA), inclusiv despre ultimele clipe de viaţă ale lui Gheorghe Trosca.

"Cand am ajuns la MApN, ni s-a spus sa ne oprim in spatele ultimului tanc, la 30 de metri, si sa asteptam acolo. Trosca a raportat ca a ajuns in pozitia ceruta. Am vazut totul, pentru ca la ABI-uri este o viziera pe care o ridici si vezi afara. In fata la MApN, zona era slab iluminata. Trosca a raportat, prin radio, la comandament, iar de aici, prin telefon, la MApN. La un capat eram noi, la celalalt capat era generalul Militaru, conducerea militara a Revolutiei. Acolo se stabilise Consiliul Superior al Armatei, format deja acolo", a povestit Constantin Isac pentru realitatea.net.

ISAC A LĂCRIMAT LA UN MOMENT DAT, IAR DISCUŢIA S-A OPRIT



Apoi a continuat: "Mi s-a spus sa ma dau jos, sa merg prin fata tancului, sa ajung la intrarea in Minister si de acolo urma sa fiu condus in Minister, la ministru, la conducere. Nu am apucat sa ma dau jos, ca tancul din stanga a tras o rafala in noi si i-a ranit pe cei din spate. Tin minte ca am vorbit cu ei, nu ii vedeam, dar cand am pus mana, am simtit sangele lor fierbinte pe mana. Si in clipa aceea am spus ca nu ma mai dau jos, ca ma omoara aia. Ni s-a spus ca vine o Salvare sa ne ia, dar cum sa ma dau jos? Daca ma dadeam jos, in bezna aia, trageau si ma omorau. In acest timp, Trosca vorbea cu baza.

Am asteptat circa 20 de minute, eu nu am vrut sa ma dau jos, dar s-a spus ca tancul din fata va face trei semnale luminoase si ne va conduce in unitatea militara. Nu au trecut 10 minute, ca au inceput sa traga in noi ca la balamuc. Trageau din toate partile. Tancul tragea cu mitraliera, in rafala. Atunci, eu i-am spus lui Trosca "Jos!". Am cerut sa imi dea si mie o vesta anti-glont, dar nu aveau. Tot ce aveau era o casca militara. In clipele acelea, il vezi pe Dumnezeu. Il simti si te rogi. Mai mult decat sa te rogi la Dumnezeu... Am zis "Doamne, daca crezi ca merita sa traiesc, sa se faca voia ta"...".

In acest moment al discutiei, Constantin Isac a inceput sa lacrimeze si discutia s-a oprit.

Dialogul dintre jurnalistul Cristian Otopeanu si supravietuitorul de la MApN a continuat dupa cateva minute.

"Cand discutam in ABI cu cei care erau raniti, le-am promis ca daca scap de acolo, o sa fac sa se afle adevarul. Dumnezeu a facut sa scap. Revenind, cand au inceput sa traga puternic in noi, i-am zis lui Trosca sa iesim, se aude pe o inregistrare vocea lui, el a scapat si o injuratura", a reluat Constantin Isac povestea cumplita.

"Trosca a iesit primul din TAB, eu al doilea, soferul pe stanga. Ne-am ascuns in spatele, in lateralul ABI-ului, la ultima roata, roata din spate. El s-a ascuns primul, ghemuit, iar eu m-am ghemuit la picioarele lui. Simt si acum cizmele... Cel care tragea cu mitraliera de pe tanc... Se facea lumina, pentru ca la patru gloante trase era un trasor, care facea acea lumina. Asta tragea rafale dreapta la stanga. Cand se ducea rafala spre dreapta, spre al doilea ABI, atunci aveai timp sa fugi. Trosca a fugit spre al doilea ABI, a avut timp sa fuga 20-30 de metri si a vrut sa intre spre al doilea ABI. Eu am vazut ca se trage in rafala, inclusiv de sus, din Centrul de Calcul al Ministerului.

Pentru ca focul se mutase spre partea stanga, spre al doilea ABI, am gasit momentul potrivit sa fug de acolo. In fata era un mic gardulet si l-am sarit", a adăugat Isac, rememorând cu greu acele momente.

CUM A MURIT GHEORGHE TROSCA? "A FOST ÎMPUŞCAT ÎN CAP, DE APROAPE. ÎMI ESTE FRICĂ SĂ POVESTESC, INTRU IAR ÎN ACEA STARE..."

Întrebat, concret, cum a murit Gheorghe Trosca, mister care până acum nu a fost explicat oficial niciodată, Constantin Isac a acceptat să povestească ce a văzut.

"M-am uitat din nou si am vazut militari care alergau la Trosca. Trosca era cu mainile sus si s-a tras in el de aproape. Nu am apucat efectiv sa vad cand a cazut, dar el era cu mainile sus si se preda. S-a tras in el de aproape. In momentul ala, eu am fugit si m-am ascuns sub o masina Skoda", a precizat Isac pentru realitatea.net.

Rugat să explice care este ultima imagine cu Gheorghe Trosca în viaţă, Isac a spus: "Este Trosca... Se preda. La un moment da, batea (n. red. Isac ridica mainile si simuleaza batai cu pumnii in aer, apoi se opreste). Sunt scene... Mi-este frica, pentru ca pot sa rememorez totul. Mi-este frica, nu vreau sa intru iar in aceeasi stare. Da, Trosca a fost impuscat in cap. A fost impuscat de aproape".

Întrebat de jurnalistul Cristian Otopeanu cine a dat ordinul pentru acel măcel, Isac a replicat: "Ordinul a fost dat de colonelul Safta. Avea parola Marul. El a dat ordinul sa se distruga cu senilele, sa nu scape nimeni de acolo. Sa ne omoare pe toti. Ordinul exista. Apoi, a fost facut general-maior".