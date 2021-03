Sute de timișoreni au ieșit, sâmbătă în stradă. pentru a protesta împotriva măsurilor restrictive luate de autorități pentru răspândirea COVID.

După ce au fost legitimați de jandarmi care au verificat declarațiile pe proprie răspunde, orașul fiind în carantină, oamenii au plecat în marș spre centrul orașului. Ei strigă "Libertate" și cer demisia lui Raed Arafat, scrie Stiripesurse.ro

Zeci de arădeni au protestat, vineri seara, în fața Palatului Administrativ împotriva noilor restricții ce prevăd că în localitățile cu o rată de infectare mai mare de 4 la mia de locuitori, în weekend, se va lua măsura interzicerii circulației în intervalul orar 20:00-05:00, scrie Aradon.ro

Noile restricții au adus un val uriaș de furie. Furie că după un an de pandemie se pare că ne-am întors de unde am plecat. Vine vremea bună, iar arădenii vor fi închiși în case vineri, sâmbătă și duminică de la ora 20:00 pentru că orașul Arad are o rată de infectare de 4,7 de cazuri la 1.000 de locuitori. Iar situația nu pare să se îndrepte, în fiecare zi raportându-se, la nivelul județului, foarte multe noi infectări, cele mai multe, bineînțeles, în municipiu.

Astfel, la vechile restricții – cele cu care trăim deja de un an de zile – s-au adăugat unele noi, dintre cele mai dure. Protestul arădenilor a fost unul pașnic, „supravegheat” însă de forțele de ordine.