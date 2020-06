Revoltă la Spitalul Colentina! Medicii vor să trateze și bolnavi non-covid. Petiția cadrelor medicale

Reprezentanții Spitalului Colentina spun că au depus de mai bine de o săptămâna toată documentația către DSP pentru a putea primi și pacienți care nu au coronavirus. Insă, spun aceștia, avizul în acest sens întârzie să apară.

Reprezentanții Unității Medicale au înaintat o petiție în care solicită să fie reluată activitatea în spital și să poată trata bolnavi cu alte afecțiuni decât cei infectați cu noul coronavirus.

”La declanșarea pandemiei cu coronavirus, am înțeles nevoia de a ne implica pentru salvarea vieților semenilor noștri care s-au ȋmbolnăvit; am răspuns imediat solicitării Ministerului Sănătății de a ne implica, ȋn formula de spital suport COVID. Dar această participare nu se putea face decât în limitele expertizei noastre de specialitate (nefiind medici cu specialitate de Boli infecțioase), pentru a evita malpraxisul. Și totuși, pe lângă pacienții cu probleme care țineau de specialitățile noastre, am primit și am ȋngrijit și pacienți asimptomatici, dar infectați cu SARS-CoV-2.

Am ȋnțeles acest lucru ca pe o consecință a unei situații excepționale, temporare, de urgență. Experiența acestor luni ne-a arătat ȋnsă că România nu a fost afectată de valul pandemic atât de grav precum alte țări (Italia, Spania, SUA). În lunile martie și aprilie, spre vârful pandemiei, la Spitalul Colentina au fost internați 400 de pacienți, pe cele 867 paturi de care dispunem, care au fost ȋngrijiți de nu mai puțin de 258 de medici și de aproape 1.000 de asistenți medicali, personal medical auxiliar, biologi, biochimiști și farmaciști. Cu toții de alte specialități decât cea de boli infecțioase.

Și unde ne aflăm astăzi, la aproape patru luni de la debutul crizei epidemiologice? Ȋn spital avem sub 100 de pacienți, majoritatea dintre ei asimptomatici și fără alte probleme de sănătate care să necesite spitalizarea, dar cu toate acestea, spitalul este în continuare blocat, redus la o minimă activitate ȋn afara profilului său medical”, se arată în petiție.