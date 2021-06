Potrivit sursei citate, din cercetările efectuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, a reieşit faptul că, în perioada octombrie 2020 - ianuarie 2021, persoanele respective ar fi întocmit documente fictive pe care le-ar fi folosit ulterior pentru obţinerea sumelor de bani acordate de la bugetul de stat, cu titlul de indemnizaţie de sprijin pentru persoane care au obţinut venituri exclusiv din drepturi de autor şi conexe, şi se află în imposibilitatea de a-şi desfăşura activitatea în context pandemic.



"Prejudiciul cauzat persoanei vătămate, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vaslui, este de peste 200.000 lei. În cauză, poliţiştii implicaţi în derularea acţiunii au pus în aplicare un număr de 22 de mandate de aducere. În cursul zilei 2 iunie, persoanele reţinute urmează să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, cu propunerea dispunerii unor măsuri preventive", precizează sursa citată.



Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii.