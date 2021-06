Primarul oraşului, Călin Bibarţ, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că noua organigramă a Primăriei a fost definitivată şi se va afla pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Consiliului Local Municipal.



Dacă în actuala organigramă a instituţiei se regăsesc 1.150 de posturi, din toamnă Primăria Arad va avea 790 de angajaţi. Efectiv îşi vor pierde locul de muncă doar 123 de persoane, pentru că restul posturilor fie erau vacante, fie erau cu finanţare de la Guvern, cum este cazul medicilor din cabinetele şcolare.



Angajaţii care vor pleca din instituţie vor fi stabiliţi în urma unor teste, spun reprezentanţii municipalităţii, care mai anunţă că două direcţii, trei servicii, un birou şi patru compartimente vor fi desfiinţate. Alte 17 structuri vor fi declasate, respectiv şapte servicii se vor transforma în birouri, şase în compartimente şi patru birouri devin compartimente. Astfel, din cele 75 de funcţii de conducere câte sunt în actuala structură, mai rămân 59.



Economia care se face la bugetul de salarii va fi de aproximativ 10 milioane de lei anual.



"În acest an, Consiliul Local Municipal a trebuit să aprobe un împrumut de 100 de milioane de lei, adică 20 de milioane de euro, pentru a putea cofinanţa investiţii europene majore în Arad şi doar din această restructurare, care înseamnă reduceri atât de posturi de conducere, cât şi posturi de funcţionari de execuţie, o să avem o economie de circa două milioane de euro pe an, bani din care putem amenaja de exemplu parcul din (cartierul - n.r.) Vlaicu, despre care am vorbit, sau în câţiva ani să achităm împrumutul pe care l-am luat. Ne dorim să fie o Primărie mai eficientă, cu un personal cât mai calificat şi cât mai deschis cetăţeanului care plăteşte. Suntem în proceduri de implementare a semnăturilor electronice şi de digitalizare. Probabil vom putea face o analiză cum putem să devenim şi mai eficienţi, decât în momentul acestei restructurări", a declarat Călin Bibarţ.