Restricțiile vor fi reintroduse atunci când mai mult de jumătate dintre paturile din secțiile ATI vor fi ocupate, anunță Rafila.

"Propunerile de ridicare a restrictiilor au fost facute in functie de numarul persoanelor internate in spital si la ATI. Daca va exista un trend rapid ascendent care sa duca la aglomerarea ATI, vom veni sa putem sa discutam o astfel de problema. Posibilitatea discutarii unor restrictii cand jumatate de capacitate devine ocupata prin crestere... Situatia de acum este preocupanta, s-a schimbat trendul in crescator cu aceste tulpini virale", a spus Alexandru Rafila.