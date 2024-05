Florian Colde a venit cu o primă reacție în urma acuzațiilor aduse de procurorii DNA. Acesta spune că nu este vinovat, că are încredere în justiția din România și că speră că organele penale vor afla adevărul.

Peste două zile, Coldea va trebui să ajungă din nou în fața polițiștilor pentru a da cu subsemnatul, și asta deoarece se află sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Acesta are mai multe interdicții: nu are voie să vorbească cu părțile din acest dosar, iar aici vorbim despre Dumitru Dumbravă, Doru Trăilă și Dan Tocaci. În plus, nu are voie să vorbească nici cu martorul Cătălin Hideg și nici să părăsească România pentru următoarele 60 de zile.

Pentru că se află sub control judiciar pentru 60 de zile, el are de plătit suma de 500.000 de lei în următoarele 7 zile.

În aceeași situație se află și Dumitru Dumbravă, dar și avocatul Doru Trăilă.

Dacă vorbim despre afaceristul Dan Tocaci, acesta are de plătit suma de 150.000 de lei.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, Florian Coldea nu a contestat această măsură.