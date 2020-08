Renate Weber contestă Legea Carantinei! Reacția lui Ludovic Orban: ”Avocatul Poporului RECIDIVEAZĂ. E un atac la adresa României”

„După ce trei săptămâni nu am avut nicio posibilitate de a lua măsuri de tratare sub supraveghere medicală sau de izolare, sau de carantinare a pacienților diagnosticați ca fiind pozitivi, mii de cetățeni diagnosticați pozitiv, pe lângă asta nu am avut posibilitatea să luăm nicio măsură pentru a putea izola persoanele de contact ale fiecărei persoane diagnosticate pozitiv, după ce s-a văzut ce efecte grave, dramatice, a avut lipsa cadrului legislativ, Avocatul Poporului recidivează și atacă și o lege care a fost adoptată și de Parlament în urma deciziei CCR, tot la sesizarea Avocatului Poporului.

Deja lucrurile se îndreaptă într-o direcție pe care personal eu nu o înțeleg iar pesistența asta de a ataca legi fundamentale care permit Guvernului și autorităților sanitare să se lupte împotriva epidemiei, să protejeze sănătatea și viața oamenilor, mie îmi pare deja un atac împotiva intereselor fundamentale ale României”, a spus Ludovic Orban.