Ideea postului cu apă ca terapie a pornit de la medicul Otto Buchinger care, la începutul secolului trecut, s-a vindecat de o poliartrită severă, după ce a ținut două posturi cu apă: primul de 40 de zile, iar cel de-al doilea de 19 zile. Vestea s-a răspândit repede, iar doctorul a înființat o clinică specializată în post cu apă, care funționează și astăzi. În Romania, încă nu avem astfel de clinici, dar există medici care recomandă și supraveghează persoanele care postesc doar cu apă un timp mai îndelungat.

"Bine, lumea nu înțelege că nu trebuie sa consumăm deloc alimente și ne vom folosi doar de apă, de apă curată, pe care s-o bem de fiecare dată când ne este foame, să ne umplem stomacul și să-i dăm stomacului senzația că l-am umplut, și atunci, senzatia de foame care este un simptom (...) trece după un anumit timp. În 30-45 minute trece", a afirmat medicul Adrian Cătineanu.

În România, cei care s-au încumetat să țină post cu apă pe durate mai lungi, s-au organizat în grupuri pe retelele de socializare, acolo unde se sprijină și își împartășesc experiențețe. Vasile Nemeș și Ionel Zvîncu sunt doi astfel de oameni care au deschis calea acestei terapii prin experiența proprie.

"Sunt fan al postului. Noi ne-am intitulat postitori. Adică oameni care țin post cu apă. În urmă cu mai mulți ani am început cu câte o zi, două, trei, și, bineînteles că am simțit imediat efectele benefice. Prin asta, pot să spun că am început să elimin kilogramele în plus. Hipertensiunea arterială a scăzut, colesterolul, trigliceride, nivelul zahărului din sânge, nivelul insulinei, starea de bine a deveit pronunțată", povestește Vasile Nemeș.

Ionel Zvâncu, supranumit de cunoscuți "campionul postului", a ținut 3 sesiuni de 40 de zile de post negru doar cu apă. A slăbit de la 160 kg la 90 kg într-un an.

"Postul cu apă mi-a adus nenumărate beneficii, pe lângă armonia în familie și împăcarea cu cei din jurul meu, am avut parte de îmbunătățirea sănătatii, deoarece am avut ceva probleme cu greutatea, scapase de sub control. Și aveam tensiune, aveam probleme cu sforăitul", spune Ionel Zvâncu.

"Cred că postul de lungă durată este un post eminamente spiritual. Beneficiile medicale se pot obține și prin durate mai scurte și repetate, știu eu, un post de 5-7 zile, pe care îl repeți de câteva ori pe an, până când obții valorile de glicemie, de, știu eu, de lipide care te interesează, de diminuare a inflamației. Asta e foarte important și am uitat să spun. Vasile sigur a slăbit, dar are o stare de bine. În primul rând o stare psihică extraordinară", arată medicul Adrian Cătineanu.

Postul negru fără supraveghere medicală nu este indicat, spun specialiștii. De aceea, chiar înainte de a începe, cel mai bine este să luăm legătura cu medicul nostru, singurul care ne poate sfătui în această terpie.