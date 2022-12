„În luna decembrie anul trecut a fost un memorandum, un guvern unde toți miniștrii de resort au fost cuprinși într-un grup de lucru și am lucrat împreună cu specialiștii din Ministerul Muncii.

De atunci am avut aceste discuții pe întreg parcursul anului 2022 am discutat și cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială, știți că am avut experții de la Washington la minister și iată că am ajuns, astăzi, în postura în care să propunem în Guvern acest proiect de act normativ care să fie transmis către Parlament, așa cum este normal și cum de fapt, liderii coaliției au spus foarte clar că se va întâmpla", a spus Marius Budăi.

„Sunt cei care sunt cuprinși în cele 6 legi menționate în PNRR și în solicitarea Comisiei Europene asupra pensiilor militare. Vorbim aici de cele 2 legi din justiție și anume de statutul magistraților și de statutul personalului auxiliar din instanțele de judecată.

Vorbim de diplomați, de personal al Curții de Conturi, vorbim de funcționarii publici, parlamentari și de personalul navigant și, bineînțeles militarii.

Noi vorbim de un calcul. Principiul de bază este cel anunţat, și anume să nu mai depășească nici pensie, salariul. Vorbim într-adevăr de calcul fără a produce retroactivitate și fără a fi afectată partea de contributivitate.

Pentru cei care depășesc cu pensia dumnealor valoarea netă a veniturilor, va fi o recalculare și vor intra în plată cu noul cuantum pe viitor.

Pensiile militare au prevedere în acest act normativ. Este o schimbare a modului de calcul de la cele 6 luni din ultimii 5 ani, la 12 luni din ultimii 5 ani, cu precizarea că pensiile militare îndeplineau criteriile din PNRR și că pensiile militare au avut deja 2 reforme, una în 2015 cu legea 223 și alta în 2017 cu ordonanța 57 și 59 bineînțeles, și aici inițiatorii au fost miniștri de resort”, a explicat ministrul Muncii, miercuri, la un post TV.