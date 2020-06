Realitatea.net ÎN DIRECT. Economistul Adrian Cîciu: Măsurile de sprijin economic pentru IMM-uri sunt marginale

,,Economia nu a primit acea infuzie de capital de care avea nevoie. Am spus-o încă din perioada de început a pandemiei că ar fi trebuit adoptată schema de minimis prin care să acordăm câte 200.000 de euro pentru IMM-uri. Văd că acum se discută, la nivel guvernmantal, o schemă de minimis de 20.000 de euro. (...) Dar de ce le dăm acum și nu le-am dat încă din februarie, martie? Acoperirea șomajului tehnic nu a rezolvat problema antrepenorilor legată strict de activitatea lor. Măsurile guvernului au vizat numai partea socială, ori antrepenorii au continuat să aibă chirii, nu știu dacă i-a scutit cineva, costurile cu stocurile, au trebuit plătiți furnizorii, toate sunt elemente pe care statul nu prea le-a luat in seamă.

Am ajuns la un blocaj financiar de 385 de miliarde de lei, este imens, peste 70 de miliarde de euro. Guvernul a venit cu IMM Invest, care nu e o măsură rea, dar e marginală. Dacă am circa 600.000 de companii și eu mă adresez la 40.000, maximum, e clar că nu mă adresez tututor celor care au avut de suferit." a afirmat Adrian Cîciu la Realitatea.net LIVE.

,,Dacă se folosea acel program de granturi s-ar fi putut susține și aceste IMM-uri. Să ne gândim că 94% dint companii au cifră de afaceri sub un milion de euro. Dintre acestea, 328.000 nu au niciun angajat, deci este o cifră șocantă, e mai mult de 50%, iar 170.000 au un singur angajat. Statul a zis ,,salvez ce merită salvat", pe pe cel are face angajări, care are un business si pe orizontală. E de înțeles, pe termen scurt, dar dacă tu nu-i evaluezi, măcare, și pe cei mai mici, riști ca ei să intre în somaj și să devină un cost social, în loc de un venit."