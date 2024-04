„Sper că nu-mi pune brățară. N-am pățit niciodată așa ceva. Vrea să se bage în seamă, vrea publicitate, ea nu știe. A început campania electorală, iar ea nu are niciun program. Nu are niciun om valabil, nu are absolut pe nimeni. N-are decât ciurli burli prin tot partidul.

Ea nu e conștientă, nu știe ce face. Dacă face rău sau bine în viață. Important e că face ceva. Are problemele ei menta... Nu vreau să spun nimic. Să mă trezesc după patru săptămâni de când nu am scos o vorbă cu ea că spune că am făcut nu știu ce. N-are decât hau hau hau. Trompetă și atât. Asta vrea să facă.

Întotdeauna Diana te agresează și apoi ea e victimă. Te agresează și apoi ea e victimă. Nici eu n-am agresat-o pe ea și nici ea pe mine. Ea face rău oricui, doar să se răzbune”, a spus Silvestru Șoșoacă pentru Realitatea PLUS.